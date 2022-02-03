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Elen Siral "Ben Olsam Kendimi Sever Miydim?" diye sormaya geliyor

Elen Siral "Ben Olsam Kendimi Sever Miydim?" diye sormaya geliyor

Yazar Elen Siral'ın ikinci kitabı "Ben Olsam Kendimi Sever Miydim?" tüm kitapçılarda okuyucularını bekliyor.

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Yazar Elen Siral'ın İkinci Adam Yayınları'ndan "Ben Olsam Kendimi Sever Miydim?" kitabı raflarda yerini aldı. Deneme türünde olan eser yazarın 2019 yılında yayınlanan şiir kitabından sonra ikinci kitabı.

Kitabın arka kapak yazısından:
Kitabın tanıtım bülteniBaksana bana, seni rahatsız eden şeyi görebiliyorum Ve hiçbir zaman senin sahip olamayacağın şeye bakmanı sağlıyorum, teşekkür etme bana sadece izle… Sakın bir yere gitme, daha yeni başlıyoruz…

Kitap Adı: Ben Olsam Kendimi Sever miydim?
Yazar: Elen Siral
Yayınevi: İkinci Adam Yayınları
Sayfa Sayısı: 80

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