Eleme sonrası ilk açıklama MasterChef'ten elenen Suna sessizliğini bozdu

Suna'nın elenmesi ise sosyal medyada büyük tepki çekti. Sevilen yarışmacı gelen tepkilerden sonra sessizliğini bozdu. Yarışmadan elendiğini öğrendikten sonra gözyaşlarına boğulan Suna'ya sosyal medyadan destek mesajları yağdı. Suna'nın yarışmadan ayrılışı en çok da şarkıcı Demet Akalın'ı kızdırdı.