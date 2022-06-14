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Elektrikli otomobilde devrim tek şarjla 7 ay gidiyor! Lightyear 0 tanıtıldı

Elektrikli otomobilde devrim tek şarjla 7 ay gidiyor! Lightyear 0 tanıtıldı

Avrupa merkezli elektrikli araç üreticisi Lightyear, dünyanın ilk üretime hazır güneş enerjili otomobilini tanıttı. İşte menzil canavarı Lightyear 0'ın özellikleri ve fiyatı.

Elektrikli otomobilde devrim tek şarjla 7 ay gidiyor! Lightyear 0 tanıtıldı

TÜRKİYE TOGG ile piyasaya girmeye hazırlanırken dünyada da elektrikli otomobil piyasası içerisindeki rekabet giderek kızışıyor. Avrupa merkezli bir araç bütün dikkatleri üzerine çekti. Bu araç tek şarjla 7 ay gidiyor. 

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Elektrikli otomobilde devrim tek şarjla 7 ay gidiyor! Lightyear 0 tanıtıldı

Bir yanda sektörün önde gelen isimleri içten yanmalı motorları terk ederken diğer yanda yeni girişimler ortaya çıkıyor.

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Elektrikli otomobilde devrim tek şarjla 7 ay gidiyor! Lightyear 0 tanıtıldı

Bunlardan biri olan Lightyear, Hollanda'da düzenlediği etkinlikte Lightyear 0 isimli ilk güneş enerjili elektrikli otomobil modelini tanıttı.

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Elektrikli otomobilde devrim tek şarjla 7 ay gidiyor! Lightyear 0 tanıtıldı

Güneş enerjili otomobil Lightyear 0 ile yakıt maliyeti ortadan kalkabilir. 

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