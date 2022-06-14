Elektrikli otomobilde devrim tek şarjla 7 ay gidiyor! Lightyear 0 tanıtıldı
Avrupa merkezli elektrikli araç üreticisi Lightyear, dünyanın ilk üretime hazır güneş enerjili otomobilini tanıttı. İşte menzil canavarı Lightyear 0'ın özellikleri ve fiyatı.
TÜRKİYE TOGG ile piyasaya girmeye hazırlanırken dünyada da elektrikli otomobil piyasası içerisindeki rekabet giderek kızışıyor. Avrupa merkezli bir araç bütün dikkatleri üzerine çekti. Bu araç tek şarjla 7 ay gidiyor.
Bir yanda sektörün önde gelen isimleri içten yanmalı motorları terk ederken diğer yanda yeni girişimler ortaya çıkıyor.
Bunlardan biri olan Lightyear, Hollanda'da düzenlediği etkinlikte Lightyear 0 isimli ilk güneş enerjili elektrikli otomobil modelini tanıttı.
Güneş enerjili otomobil Lightyear 0 ile yakıt maliyeti ortadan kalkabilir.