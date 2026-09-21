Elektrikli ile benzinli arasındaki makas kapandı: Fiyat farkı tek haneye indi
Elektrikli otomobiller ile içten yanmalı modeller arasındaki fiyat farkı hızla kapanıyor. Elektrikli araçlara gösterilen ilginin bu fiyatlara etkisinin olduğu belirtiliyor.
Elektrikli otomobiller ile içten yanmalı modeller arasındaki fiyat farkı hızla kapanıyor.
Elektrikli araçlara gösterilen ilginin bu fiyatlara etkisinin olduğu belirtiliyor.
ABD pazarında iki motor tipi arasındaki fiyat makası yüzde 16 seviyesinden yüzde 9,4'e kadar gerilerken durum Avrupa'da ise daha farklı.
Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte en önemli eşik olan satın alma maliyetleri de düşmeye devam ediyor. Pazar verileri ise bu rakamları ortaya çıkardı.
ABD'de ortalama fiyat 54 bin dolara indi
Piyasa verileri doğrultusunda yeni elektrikli otomobilin ortalama fiyatı 54 bin 813 dolara çekilirken benzinli muadilleriyle olan fiyat farkı ise yüzde 16 seviyesinde yüzde 9,4'e kadar düştüğü belirtiliyor.
Avrupa'da küçük segmentlerde yüzde 13 düşüş
Fiyat gerilemesi yalnızca ABD ile sınırlı kalmayıp Avrupa pazarına da yansıdı.
Avrupa Birliği genelinde elektrikli araçların ortalama fiyatı yıllık 42 bin 700 euro seviyesine gerilerken,
en belirgin değişim yüzde 13'lük fiyat düşüşünün yaşandığı B segmenti küçük sınıf otomobillerde gerçekleşti.