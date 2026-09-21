Elektrikli ile benzinli arasındaki makas kapandı: Fiyat farkı tek haneye indi

Elektrikli ile benzinli arasındaki makas kapandı: Fiyat farkı tek haneye indi

Elektrikli otomobiller ile içten yanmalı modeller arasındaki fiyat farkı hızla kapanıyor. Elektrikli araçlara gösterilen ilginin bu fiyatlara etkisinin olduğu belirtiliyor.

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Elektrikli ile benzinli arasındaki makas kapandı: Fiyat farkı tek haneye indi - Resim: 1

Elektrikli otomobiller ile içten yanmalı modeller arasındaki fiyat farkı hızla kapanıyor.

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Elektrikli ile benzinli arasındaki makas kapandı: Fiyat farkı tek haneye indi - Resim: 2

Elektrikli araçlara gösterilen ilginin bu fiyatlara etkisinin olduğu belirtiliyor.

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Elektrikli ile benzinli arasındaki makas kapandı: Fiyat farkı tek haneye indi - Resim: 3

ABD pazarında iki motor tipi arasındaki fiyat makası yüzde 16 seviyesinden yüzde 9,4'e kadar gerilerken durum Avrupa'da ise daha farklı.

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Elektrikli ile benzinli arasındaki makas kapandı: Fiyat farkı tek haneye indi - Resim: 4

Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte en önemli eşik olan satın alma maliyetleri de düşmeye devam ediyor. Pazar verileri ise bu rakamları ortaya çıkardı.

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Elektrikli ile benzinli arasındaki makas kapandı: Fiyat farkı tek haneye indi - Resim: 5

ABD'de ortalama fiyat 54 bin dolara indi
Piyasa verileri doğrultusunda yeni elektrikli otomobilin ortalama fiyatı 54 bin 813 dolara çekilirken benzinli muadilleriyle olan fiyat farkı ise yüzde 16 seviyesinde yüzde 9,4'e kadar düştüğü belirtiliyor.

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Elektrikli ile benzinli arasındaki makas kapandı: Fiyat farkı tek haneye indi - Resim: 6

Avrupa'da küçük segmentlerde yüzde 13 düşüş
Fiyat gerilemesi yalnızca ABD ile sınırlı kalmayıp Avrupa pazarına da yansıdı.

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Elektrikli ile benzinli arasındaki makas kapandı: Fiyat farkı tek haneye indi - Resim: 7

Avrupa Birliği genelinde elektrikli araçların ortalama fiyatı yıllık 42 bin 700 euro seviyesine gerilerken,

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Elektrikli ile benzinli arasındaki makas kapandı: Fiyat farkı tek haneye indi - Resim: 8

en belirgin değişim yüzde 13'lük fiyat düşüşünün yaşandığı B segmenti küçük sınıf otomobillerde gerçekleşti.

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Elektrikli otomobiller