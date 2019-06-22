Elektrik tellerine takılarak bacağı kopmuştu! Bakın onun için ne yaptılar

Yürümesi gerekiyordu koşmaya başladı

İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) iş birliği ile, yardıma muhtaç hayvanlar üniversite öğrencileri tarafından tedavi ediliyor. İş birliği kapsamında veterinerlik fakültesi, İGÜ Ortez-Protez öğrencileri Hamza Sinen ve Selim Gündoğdu’yu sol bacağını kaybetmiş leylek ile buluşturdu.

Yaralı leyleği diğerlerinden farklı bir alanda muhafaza ederek rehabiliteye alan iki genç, bu işin gönüllülük esasına dayalı olduğunu vurguladı. Leyleğin tedavi süreci hakkında bilgi veren Hamza Sinen, şöyle konuştu:

“ 7 gün sonunda leyleğin proteze uyum sağlamasını ve protezle beraber yürümesini bekliyorduk ama leyleğimiz koşmaya başladı. Kaslarında ampütasyona bağlı zayıflama mevcuttu. Bu sebeple ilk gün dengede durmakta bile zorlanan leyleğimiz 7’nci günün sonunda protezle birlikte koşmaya başladı. Her hafta düzenli olarak leyleğin yanına giderek, protezi kontrol ettik ve gelişimini kaydettik. 8’inci günde leyleğin proteze adapte olduğunu gördük ve diğer leyleklerin yanına aldık. Burada leyleğimiz diğerleriyle beraber uyum içerisinde yaşamaya başladı. Leylek, 52’nci gününde ise uçmaya başladı. Kas kaybı da artık yok denecek kadar azdı ve proteze uyum sağlamıştı.”