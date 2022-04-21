Elektrik faturasını düşürmenin tek yolu elektrik mühendisleri odası açıkladı hemen yapın

Vatandaşlar elektrik faturalarını düşürmenin yollarını ararken, 'tek zamanlı tarife' ile 'çok zamanlı tarife' seçeneklerinden hangisinin avantajlı olduğu kafa karıştırıyor. Kağıt üzerinde 'çok zamanlı tarife' faturayı düşürmenin yolu gibi görünse de meğer gerçek hiç de öyle değilmiş. Elektrik Mühendisleri Odası, rakamlarla ve örneklerle elektrik faturasına tarifenin yansımasını gösterdi. Elektrik faturanızı düşürmek istiyorsanız hemen dediklerini yapmanızı öneririz. İşte Elektrik Mühendisleri Odası'ndan gelen tavsiye: