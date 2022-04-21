Elektrik faturasını düşürmenin tek yolu elektrik mühendisleri odası açıkladı hemen yapın
2022 yılı başında elektrik faturaları gelen kallavi zamla fırlamıştı. KDV indirimi ve kademe değişikliği getirilse de vatandaşlar yine de elektrik faturalarını düşüremedi. Elektrik dağıtım şirketlerinin sunduğu tek zamanlı ve çok zamanlı tarife de kafaları karıştırdı. Bu işi en iyi bilen Elektrik Mühendisleri Odası'ndan faturaları düşüren formül geldi.
Vatandaşlar elektrik faturalarını düşürmenin yollarını ararken, 'tek zamanlı tarife' ile 'çok zamanlı tarife' seçeneklerinden hangisinin avantajlı olduğu kafa karıştırıyor. Kağıt üzerinde 'çok zamanlı tarife' faturayı düşürmenin yolu gibi görünse de meğer gerçek hiç de öyle değilmiş. Elektrik Mühendisleri Odası, rakamlarla ve örneklerle elektrik faturasına tarifenin yansımasını gösterdi. Elektrik faturanızı düşürmek istiyorsanız hemen dediklerini yapmanızı öneririz. İşte Elektrik Mühendisleri Odası'ndan gelen tavsiye:
Vatandaşlar elektrik faturalarının hesaplanmasında 'tek zamanlı tarife' veya 'çok zamanlı tarife' uygulamalarından birini tercih edebiliyor. Tüketim, tek zamanlı tarifede günün her saatinde aynı birim fiyat üzerinden hesaplanırken çok zamanlı tarifede 06.00-17.00 (gündüz), 17.00-22.00 (puant) ve 22.00-06.00 (gece) saat aralıklarında üç ayrı birim fiyat üzerinden hesaplanıyor.
Hangi tarife daha avantajlı?
Şu anda vergilendirmeler hariç olmak üzere, tek zamanlı tarifede ilk kademe 112,43 kuruştan, ikinci kademe 167,85 kuruştan fiyatlandırılıyor. Çok zamanlı tarifede ise gündüz 170,02 kuruştan, puant tüketim 248,96 kuruştan, gece de 106,89 kuruştan hesaplanıyor. Vatandaşlar elektrik faturalarını düşürmenin yollarını ararken, bu tarifelerden hangisinin avantajlı olduğu tartışılıyor.
Vatandaşlara tek zamanlı tarife kullanmasını öneren Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İstanbul Şube Müdürü Ali Fuat Aydın "Çok zamanlı tarife, belli bir saat dilimi üzerinden fiyatlandırmaya imkân tanıyan bir tarife. Yoğun elektrik tüketilen saatler, 17.00-22.00 arası. Çok zamanlı tarifenin, bu aralığı pahalı, diğer dilimleri ucuz tutup cazibe oluşturarak, vatandaşı saat 22.00’den sonra tüketime yöneltme amacı vardı ama şu an o amacından sapmış görünüyor.