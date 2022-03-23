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Elektrik faturanızın yüzde 23'ünü bu cihazlar oluşturuyor! Faturayı düşürmenin yolu

Elektrik faturanızın yüzde 23'ünü bu cihazlar oluşturuyor! Faturayı düşürmenin yolu

Elektrik enerjisi üretiminde savaşın da etkisiyle maliyetlerin artması sonucu tarifelerin zamlanması faturaları şişirdi. İngiliz uzmanlar, evlerde kullanılmayan ancak elektrik harcayan cihazlar konusunda uyardı, bu cihazların faturalara etkisine dikkat çekildi.

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Türkiye’de de geçen yıla oranla elekt­rikte yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Elektrik faturalarının hane halklarının canını yakmaya başladığı şu günlerde İngiliz uzmanlardan faturalarla ilgili dikkat çeken bir uyarı geldi.

Faturaların yüzde 23'ünü oluşturuyor
İngiliz uzman Rob Bohm, evlerde bulunan ancak açık olmayan kullanılmayan cihazların da elektrik faturasına katkı sağladığını açıkladı. Bohm, kullanılmadıklarında bile enerji tüketen ev aletlerini ‘vampir cihazlar’ olarak nitelendirirken, elektrik faturalarının yüzde 23’lük bölümünün bu durumdan etkilendiğini söyledi.

Kapalıyken bile elektrik çekiyorlar
57 yaşındaki uzman, “Her yerde vampirler var. Bunlar, evinizin her yerinde elektrikli aletler, şarj cihazları hatta ışıklar olabilir. Bunlar, siz kapalı olduklarını düşündüğünüzde bile ana şebekeden güç çeken cihazlardır. Bireysel olarak çok pahalıya mal olmazlar, ancak zamanla yıllık elektrik faturanıza yüzlerce lira ekleyebilirler.” dedi.

İngiltere’nin en büyük elektrik tedarikçisi olan British Gas tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma, elektrik kullanımının yüzde 23’ünün ‘vampir cihazlardan’ oluştuğunu ortaya çıkardı.

Şarj aletleri en büyük düşman
Enerji uzmanı Bohm’a göre, bu cihazların en dikkat çekeni ve belki de en çok enerji harcayanı hepimizin evinde bulunan şarj aletleri. Bohm, “Telefon şarj fişleri, telefonunuzu şarj etmeseler bile sürekli olarak enerji çeker. İçlerinde, fişe takılı oldukları her zaman çok az miktarda güç kullanan bir transformatör var.’ dedi.

Sadece telefonların değil, diş fırçalarının, kulaklıkların, bilgisayarların ve diğer tüm elektronik cihazların şarj aletleri de faturaların artmasında önemli bir role sahip.

Akıllı TV'ler kapalıyken elektrik yakıyor
Yeni nesil LED ekranlı televizyonlar da izlenmese bile şebekeden kapatılmadığı sürece sürekli olarak güç kullanmaya devam ediyor. Akıllı televizyonların bekleme veya uyku moduna alınması da yine güç harcamasına devam etmesine neden oluyor. Birden fazla televizyonu olan evlerde bu durumun faturalara yıllık olarak etkisi çok daha fazla…

En çok kullanılan beyaz eşyalar da çalıyor

Fişe takılı olan mikrodalga fırın ve çalar saat, sürekli saat gösteren fırın ve elektrikli termostatlar, DVD oynatıcıları, hoparlörler, Wi-Fi cihazı, bulaşık makinesi ve çamaşır makinesinin de kullanılmadığı durumlarda elektrik kullanmaya devam ettiği belirtildi.
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