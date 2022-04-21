Elektrik faturalarını düşürmenin formülü Elektrik mühendisleri açıkladı

Hangi tarife daha avantajlı?

Şu anda vergilendirmeler hariç olmak üzere, tek zamanlı tarifede ilk kademe 112,43 kuruştan, ikinci kademe 167,85 kuruştan fiyatlandırılıyor. Çok zamanlı tarifede ise gündüz 170,02 kuruştan, puant tüketim 248,96 kuruştan, gece de 106,89 kuruştan hesaplanıyor. Vatandaşlar elektrik faturalarını düşürmenin yollarını ararken, bu tarifelerden hangisinin avantajlı olduğu tartışılıyor.