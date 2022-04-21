Elektrik faturalarını düşürmenin formülü Elektrik mühendisleri açıkladı
Elektrik faturalarındaki 2022 başında gelen yüzde 50 ila yüzde 125 arasında kademeli olarak değişen zamlar sonrası KDV indirimi ve kademe değişikliği getirilse de vatandaşlar yine de düşürmenin yollarını arıyor. Faturalarda bir de tüketicinin kendisinin yapabileceği zaman ayarı bulunuyor. İşte tarife değişikliği yaparak
Vatandaşlar elektrik faturalarını düşürmenin yollarını ararken, 'tek zamanlı tarife' ile 'çok zamanlı tarife' seçeneklerinden hangisinin avantajlı olduğu tartışılıyor.
Vatandaşlar elektrik faturalarının hesaplanmasında 'tek zamanlı tarife' veya 'çok zamanlı tarife' uygulamalarından birini tercih edebiliyor. Tüketim, tek zamanlı tarifede günün her saatinde aynı birim fiyat üzerinden hesaplanırken çok zamanlı tarifede 06.00-17.00 (gündüz), 17.00-22.00 (puant) ve 22.00-06.00 (gece) saat aralıklarında üç ayrı birim fiyat üzerinden hesaplanıyor.
Hangi tarife daha avantajlı?
Şu anda vergilendirmeler hariç olmak üzere, tek zamanlı tarifede ilk kademe 112,43 kuruştan, ikinci kademe 167,85 kuruştan fiyatlandırılıyor. Çok zamanlı tarifede ise gündüz 170,02 kuruştan, puant tüketim 248,96 kuruştan, gece de 106,89 kuruştan hesaplanıyor. Vatandaşlar elektrik faturalarını düşürmenin yollarını ararken, bu tarifelerden hangisinin avantajlı olduğu tartışılıyor.
Vatandaşlara tek zamanlı tarife kullanmasını öneren Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İstanbul Şube Müdürü Ali Fuat Aydın "Çok zamanlı tarife, belli bir saat dilimi üzerinden fiyatlandırmaya imkân tanıyan bir tarife. Yoğun elektrik tüketilen saatler, 17.00-22.00 arası. Çok zamanlı tarifenin, bu aralığı pahalı, diğer dilimleri ucuz tutup cazibe oluşturarak, vatandaşı saat 22.00’den sonra tüketime yöneltme amacı vardı ama şu an o amacından sapmış görünüyor.