BIST 1.609
DOLAR 9,68
EURO 11,22
ALTIN 567,20
HABER /  EKONOMİ

Elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintileri kalkıyor

Elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintileri kalkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde devamlı olarak tartışma yaratan elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu ile ilgili düzenleme yapılacağını açıkladı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan, elektrik faturalarıyla ilgili oldukça tartışılan TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerine de değindi.

"Doğal gazı 150 dolardan veriyoruz"
Erdoğan, "Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı ekonomi politikamızla ülkemizi büyütecek her adımı desteklemeye devam ediyoruz. %8 artış yükselen elektrik talebini aldığımız önlemlerle herhangi bir sıkıntıya sokmadan karşıladık. Doğalgaz fiyatları 2020 yılı başındaki 115 dolar seviyesinden geçtiğimiz ay itibariyle bin 100 dolar seviyesine kadar çıktı. Buna karşılık biz ülkemizdeki vatandaşlarımızı konutlarda tükettikleri doğal gazı 150 dolardan veriyoruz. Alış fiyatına baktığımızda hane halkına verdiğimiz doğalgazdan %70 hibe yaptığımızı söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Elektrik faturalarındaki TRT payı kalkıyor
Elektrik faturalarıyla ilgili müjde veren Erdoğan, "Küresel düzeydeki tüm bu yükselişe rağmen elektriği maliyetin yarısı düzeyde vatandaşlarımıza vererek 17 milyarlık bir sübvansiyon yaptık. Bir başka ifadeyle her vatandaşımıza yıllık bin 500 liranın üzerinde enerji desteği vermiş olduk. Elektrikte önümüzdeki yıl TRT payı ile enerji fonu kesintilerini de kaldırma kararı aldık." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
MHP'li Kılavuz'dan Lütfü Türkkan'a kurşun sözler
MHP'li Kılavuz'dan Lütfü Türkkan'a kurşun sözler
Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu
Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu
Yerli otomobil TOGG'da son durum toplantıda ele alındı
Yerli otomobil TOGG'da son durum toplantıda ele alındı
Başkan Erdoğan'dan şehit yakınına küfreden Türkkan'a tepki: Neresinden tutarsanız alçaklık
Başkan Erdoğan'dan şehit yakınına küfreden Türkkan'a tepki: Neresinden tutarsanız alçaklık
Sultan Alparslan eşleri kaç tane ilk eşi Akça Hatun'dan kaç çocuğu var?
Sultan Alparslan eşleri kaç tane ilk eşi Akça Hatun'dan kaç çocuğu var?
Gürcistan'da açlık grevine devam eden tutuklu Saakaşvili hastaneye yatırıldı
Gürcistan'da açlık grevine devam eden tutuklu Saakaşvili hastaneye yatırıldı
FETÖ'cü Adil Öksüz'ün yakın adamı Recep Vardi itirafçı oldu
FETÖ'cü Adil Öksüz'ün yakın adamı Recep Vardi itirafçı oldu
Aidatlarla ilgili önemli uyarı: Kiranın yüzde 15'ini geçmemeli
Aidatlarla ilgili önemli uyarı: Kiranın yüzde 15'ini geçmemeli
Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırıyor! ilk kez 1.600'ün üzerine çıktı
Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırıyor! ilk kez 1.600'ün üzerine çıktı
Akça Hatun tarihte ne zaman öldü Akça Hatun kimdir kaç çocuğu var?
Akça Hatun tarihte ne zaman öldü Akça Hatun kimdir kaç çocuğu var?