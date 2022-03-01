Elektrik faturalarında indirim! Elektrik faturaları kaç liraya düşecek?

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, elektrik faturalarında yüzde 18'lik KDV'nin yüzde 8'e düşürüldüğünü açıkladı. KDV indirimiyle birlikte evlere gelen elektrik faturaları kaç lira azalacak? İşte kalem kalem yeni elektrik faturası hesabı...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından elektrik faturalarında düşük tarifeden yüksek tarifeye geçiş için tüketim limitinin aylık 210 kilovatsaatten 240 kilovatsaate çıkarılacağını duyurdu.

Böylece hanelerin ortalama aylık elektrik tüketiminin tamamı düşük kademe tarifeye girmiş oldu. Ayrıca tarımsal sulama ile meskenler için elektrik tüketiminde KDV'nin yüzde 18'den 8'e indirildiği açıklandı.

Ardından açıklama yapan EPDK da düşük tarife limitin 1.37'den 1.26 TL'ye çekildiğini duyurdu. Ocak ayında düşük tarife limiti 150'den 210 kilovatsaate çıkarıldığında 30 günlük fatura yaklaşık 42 TL azalarak 370 liradan 328 liraya inmişti.

Ortalama fatura 295 liraya düşecek

Düşük tarife limitinin 240 kilovatsaate çıkarılmasıyla 1.26 TL'lik birim fiyattan ortalama 230 kilovatsaat tüketim için fatura 295 TL'ye düşecek.

Ancak bu kez KDV de yüzde 8'e düşürüldüğü için fatura bu rakamın da altına inecek.

KDV indirimiyle 25 TL daha indirim gelecek

KDV indirimi 1.124 TL'lik ek fatura bedelleri hariç birim fiyat üzerinden hesaplanıyor. Bu da 230 kilovatsaatlik tüketimde yaklaşık 25 TL'lik KDV indirimi anlamına geliyor. KDV indirimi de dikkate alındığında aylık fatura yaklaşık 270 TL'ye kadar inmiş olacak.

1 Ocak'ta 370 lira olan fatura 80 TL'yi düştü

Elektrikte kademeli sisteme geçilen 1 Ocak'tan bu yana limit ve vergi destekleriyle fatura 370 liradan yaklaşık 80 lira düşürülmesine karşın yeni sisteme geçilmeden önceki Aralık ayı faturasının üzerinde bulunuyor. Kademe uygulanmayan Aralık ayında 230 kilovatsaat tüketimin faturası 220 TL ile faturanın son geldiği noktanın 70 TL altındaydı.

Kademeli elektrik faturasıyla her şey değişti!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 1 Ocak'tan itibaren getirilen kademeli fiyat tarifesinde hanelerde 150 kWh'ye kadar olan tüketimler kilovatsaat başına vergiler dâhil 1.37 TL'den faturalandırılacağını, bunun üzerindeki her kilovatsaat tüketim için uygulanacak birim fiyatın ise 2.06 TL olacağını duyurmuştu.

Son değişiklikle 240 kilovatsaate kadar birim tarife 1.26 TL'ye, üzeri ise 1.89 TL'ye çekildi.Ocak ayında limit 150'den 210 kilovatsaatte çıkarılmıştı.