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Elektrik faturaları nasıl düşecek? Elektrik zamlarında kritik toplantı

Elektrik faturaları nasıl düşecek? Elektrik zamlarında kritik toplantı

Elektrik zammına gelen tepkiler çığ gibi büyüyünce hükümet adım atmak zorunda kaldı. Bugün Enerji Bakanı Fatih Dönmez tüm elektrik dağıtım şirketleriyle kritik bir toplantı düzenleyecek. Kademeli tarifede yeni düzenlemeler masada.

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Elektrik faturalarına indirim talebi bakanlığı harekete geçirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik dağıtım şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bugün saat 14.00'te bir araya gelecek.

1 Ocak'tan itibaren uygulamaya geçen elektrik fiyatlarına yapılan zamma gelen tepkiler üzerine harekete geçen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bugün bir zirve toplayacak.

Edinilen bilgiye göre, Bakan Dönmez, Türkiye genelinde 21 dağıtım şirketinin temsilcileriyle bugün saat 14.00'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında, son yıllarda yapılan altyapı yatırımları ve mevcut durumu görüşecek.

Görüşme kapsamında, yangın, sel, deprem ve yoğun kış koşulları gibi olası afet durumlarında şirketlerin planları ve yol haritaları masaya yatırılacak.

Şirket yetkililerinin, bu çerçevede küresel iklim değişikliği çalışmalarına ve afet senaryolarına ilişkin sunum yapmaları bekleniyor.

Bakan Dönmez ayrıca, şirket yetkililerinden 2022'de yapılacak yatırımlar hakkında bilgi alacak.

Kademeli tarifeye geçilmişti
1 Ocak 2022’den itibaren meskenlerde getirilen kademeli tarife kamuoyunda tartışma yarattı. 150 kilovatsaate kadar tüketim düşük kademe, üstü yüksek kademe olarak tanımlandı. 0.91 lira olan elektrik fiyatı 150 kilovatsaate kadar tüketimde yüzde 50 oranında artarak 1.37, bu sınırın üstü ise yüzde 127 artışla 2.06 liraya yükseltildi. Tepkilerden sonra 150 kw’lik sınır 210 kw’ye yükseltildi.

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