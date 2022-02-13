Elektrik faturaları herkesi çarptı belgesi ortaya çıktı sosyal medyada bu video rekor kırdı

Yüksek elektrik faturaları esnafın ve vatandaşın cebini yakmaya devam ederken, elektrik dağıtım şirketlerinin yüzde 546'ya varan karla elektrik sattığını ortaya çıkaran video, sosyal medyada hızla yayılıyor.

Elektrik faturaları gündem olmaya devam ediyor. Elektrik dağıtım şirketleri eleştirilerin odağında.

Enerji Piyasası Kurumu'nun 31 Aralık 2021'de elektrik dağıtım şirketlerine gönderdiği yazıya ulaşan TGRT Haber spikeri Ekrem Açıkel, belgeyi ekranlarda paylaştı.

31 kuruştan alıyor 2 lira 6 kuruştan satıyor

Bir kiloWatt (kW) toptan fiyatı 31. 86 kuruştan elektriği alan şirketlerin 210 kWh üzerinde tüketen hanelere 2 lira 6 kuruştan sattığı ortaya çıktı. Bu kotanın altındakilere ise 1 lira 37 kuruştan satılıyor. Ticarethanelere ise 2 lira 74 kuruşa satılıyor.

Söz konusu video sosyal medyada büyük ilgi görürken çok sayıda yorum aldı. Kullanıcılar, dağıtım şirketlerine tepki gösterirken, yetkilileri harekete geçmeye çağırdı.