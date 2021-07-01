Elektrik doğalgaz ve LPG'ye kallavi zam geldi! İşte zamlı tarifeler...

Dün gece peş peşe zam kararları geldi. Önce elektriğe yüzde 15 zam yapıldığı duyuruldu. Ardından doğalgaza yüzde 12 zam geldi. Son olarak da LPG'ye 50-60 kuruş zam gelirken bunun 26 kuruşu ÖTV'den kesileceği duyuruldu...

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Tüketici 1 Temmuz'a zamlı tarifelerle merhaba dedi. Elektrik, doğalgaz ve LPG fiyatlarına zam geldi. İlk zam haberi EPDK'dan geldi ve elektrik fiyatlarında 1 Temmuz'dan (bugünden) itibaren geçerli olmak üzere tüm abone gruplarına yüzde 15 zam yapıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun açıklamasına göre, elektrik üretiminde oluşan maliyet artışları nedeniyle tarifelerde değişikliğe gidildi.

Konutta 100 kilovatsaat elektrik için 91 lira ödenecek

EPDK'dan yapılan açıklamada, "Elektrik üretiminde oluşan maliyet artışları nedeni ile 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere nihai elektrik satış fiyatlarında tüm abone grupları için yüzde 15 oranında artış yapılmıştır. Bu kapsamda, 1 Temmuz 2021 itibariyle mesken abonelerince 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dâhil olmak üzere 91,56 Türk Lirası ödenecektir" denildi.

Elektriğin ardından doğalgaza da zam geldi

Doğalgazda konut abone grubu tarifesine yüzde 12, sanayi abone grubu tarifesine ise yüzde 20 zam geldi. Elektrik üretim amaçlı santrallerin tarifesinde de yüzde 20 artış gerçekleşti. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) yayımladığı tarifeye göre, doğalgaz fiyatlarına ocak ayından bu yana 7 kez yani her ay zam gelmiş oldu.

BOTAŞ'ın internet sitesinde, temmuz ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Yeni tarifeyle konut tüketimi için yüzde 12, sanayi tüketimi ve elektrik üretim amaçlı santrallerinin tarifesinde ise yüzde 20 artış yapıldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, 1000 metreküp doğalgaz için 1.488 lira 9 kuruş, sanayi abonelerine uyguladığı fiyat ise 1.783 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı santrallerinin tarifesinde ise 1000 metreküp doğalgaz için uygulanan fiyat 2 bin 60 lira oldu. Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor. 2021'de Temmuz tarifesine kadar her ay yüzde 1 civarında artış yapılmıştı.

LGP’ye zam! Pompaya yansıyacak…

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, LPG'ye bu geceden itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 50 ile 60 kuruş aralığında zam gelecek. Zammın 26 kuruşu ÖTV'den düşülecek, gerisi pompa fiyatına yansıyacak.