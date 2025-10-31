Elektrik desteği için yeni düzenleme! 4 bin kilovatın üzerinde kullananlar...

Resmî Gazete’de yayımlanan kararla, elektrikte devlet desteği için yeni düzenleme yapıldı. Yıllık tüketimi 4 bin kilovatsaatin üzerinde olan ve faturası yaklaşık 984 liranın üstüne çıkan aboneler, 1 Ocak 2026’dan itibaren destekten yararlanamayacak.Abone ol
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla elektrikte devlet desteğinde yeni düzenleme yapıldı.
Kararla yıllık tüketimi 4 bin KWh'in üzerinde olan aboneler, devlet desteğinden yararlanamayacak.
Yeni limitle birlikte faturası yaklaşık 984 TL ve üzerinde gelen aboneler devlet desteğinden faydalanamayacak.
Bu karar abonelerin yaklaşık yüzde 6'sını etkileyecek.
Söz konusu limit, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.