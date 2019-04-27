Elektrik akımına kapılan Hasan, 'yeniden doğdu'

EYLÜLDE OKULUNA DÖNECEK

Narlıdere Belediyesi Engelli Danışma Merkezi Müdürü ve psikolojik danışman Besim Toker, Narlıdere Zihinsel Engelliler Derneği olarak Narlıdere Belediyesi'nin desteğiyle 2004 yılından bu yana engelli bireylere fizik tedavi, sağlık, eğitim, spor, hukuk ve sosyal desteğin yanı sıra istihdam sağladıklarını söyledi. Merkezin bir yerel yönetim ve sivil toplum işbirliğinin örneği olduğunu anlatan Toker, 140 çocuğa hizmet verdiklerini belirterek Hasan'ın yaklaşık 2 aydır tedaviye geldiğini söyledi. Toker, şöyle konuştu: "Hasan buraya kucakta geldi. Yoğun eğitim ve tedavi sonunda bu duruma geldi. Şimdi yürüyor, konuşuyor, özel eğitim alıyor. Okuluna ara verdi. Ama onu yeni döneme yetiştireceğiz. Yaşı küçük olduğu için hızlıca ilerliyor. Doktorlar 1 sene içinde eski haline döneceğini düşünüyor. İlk geldiğinde korkutucu bir tablo vardı. Ama yaşı küçük olduğu için tedaviye hemen yanıt verdi. Haftada 3 gün buraya geliyor. Ona akademik eğitim de veriyoruz. Şu an dil, konuşma eğitimi de alıyor."