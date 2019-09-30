Elektriğe yine zam gelince tepkiler dinmek bilmedi
Elektrik fiyatlarına 1 Ekim'den geçerli olmak üzere zam yapıldı. EPDK'nın bugün saat 13:00'te gerçekleşen zirvesi sonrasında zam kararı çıktı. Buna göre, elektrik fiyatları konut, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 14.90 zamlandı.
Elektrik fiyatları 1 Temmuz'da da konut, ticarethane ve sanayide ortalama yüzde 14.98 oranında artırılmıştı. EÜAŞ'ın, elektrik dağıtım ve perakende şirketlerine ikili anlaşmalarla sattığı, "toptan" olarak tanımlanan elektriğin birim fiyatı da 20,5 kuruşa yükseltilmişti. Yeni tarifede toptan elektrik fiyatları da 35 kuruşa yükseldi. Böylelikle toptan elektrikte artış yüzde 70 oldu.
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İşte alınan bu zam kararı sonrası sosyal medyada da tepkiler çığ gibi büyüdü. Zam kararı çok sayıda twitter kullanıcısının paylaşım yapmasına neden oldu. İşte o tepkilerden bazıları;
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