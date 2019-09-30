Elektriğe yine zam gelince tepkiler dinmek bilmedi

Elektrik fiyatları 1 Temmuz'da da konut, ticarethane ve sanayide ortalama yüzde 14.98 oranında artırılmıştı. EÜAŞ'ın, elektrik dağıtım ve perakende şirketlerine ikili anlaşmalarla sattığı, "toptan" olarak tanımlanan elektriğin birim fiyatı da 20,5 kuruşa yükseltilmişti. Yeni tarifede toptan elektrik fiyatları da 35 kuruşa yükseldi. Böylelikle toptan elektrikte artış yüzde 70 oldu.