Elçin Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken'den bomba açıklamalar ilk defa konuştu
Elçin Sangu'nun uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Yunus Özdiken, özel hayatına dair ilk kez açıklamalar yaptı.
Moda tasarımcıları ve üreticilerini bir araya getirdiği Commun projesiyle dikkat çeken iş insanı Yunus Özdiken, sevgilisi Elçin Sangu'nun elbise koleksiyonu tasarlayacağını müjdeledi.
Nişantaşı'ndaki ofisinde moda tasarımcıları ile bir araya gelen Özdiken, sevgilisi Sangu'nun dünyaya hakim bir moda görüşü olduğunu söyleyip şunları anlattı:
"Elçin hanım da projenin destekçisi, inanarak birlikte yaptığımız bir iş aslında. O da birkaç tasarımcı ile birlikte bir koleksiyon hazırlayacak. Yaz sezonu ile birlikte ortaya çıkacaktır.''
''Elçin'in modaya enteresan bir bakış açısı var meraklıdır takip eder, kendince bir stili vardır. Dünyaya hakim bir görüş var."
SnobMagazin'de yer alan habere göre, İlişkilerinde kendisini ön plana çıkarmak istemediğini ve bu nedenle Sangu'nun gerisinde durduğunu söyleyen Özdiken sözlerine şöyle devam etti: