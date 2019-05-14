Elçin Sangu'dan yenilenecek seçim için uyarı! Adreslerinizi kontrol edin!
YSK'nın seçim iptali kararının ardından her fırsatta tepkisini dile getiren Elçin Sangu, yenilenecek olan seçimle ilgili uyarıda bulundu.
Çarpışma dizisinin başrol oyuncusu Elçin Sangu, YSK'nın seçim iptali kararının ardından tepkisini dile getirerek Ekrem İmamoğlu'na desteğini açıklamıştı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu bir paylaşımında da takipçilerini yeniden yapılacak İstanbul seçimleri için uyardı.
23 Haziran İstanbul seçimi öncesi tweet atan Elçin Sangu, "Herkes adreslerini kontrol etsin. Mesela şu an geçen seçimde aynı adreste olmama rağmen bugün yaptığım kontrol sonucu adresimde yokum" ifadelerini kullandı.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden cevap alan Sangu, o paylaşımı da alıntılayarak ''Bir yanıt gelmiş. Aynı problemi yaşayanlar alttaki linkten kontrollerini yapsınlar'' dedi ve herkesi bir kez daha uyardı.
Elçin Sangu, Ekrem İmamoğlu'na desteğini ise Twitter hesabından şu sözleriyle açıklamıştı: ''Neyse ki her şey çok güzel olacak... #herşeycokgüzelolacak''