Elçin Sangu'dan yenilenecek seçim için uyarı! Adreslerinizi kontrol edin!

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden cevap alan Sangu, o paylaşımı da alıntılayarak ''Bir yanıt gelmiş. Aynı problemi yaşayanlar alttaki linkten kontrollerini yapsınlar'' dedi ve herkesi bir kez daha uyardı.