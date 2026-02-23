Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şok iddia! Evinde çalışan isim ifşaladı...

Dava açtıktan sonra neler yaşandı?











Dava açacağımı öğrenince hesabıma apar topar 21 Bin TL para gönderdiler. Ben de avukatıma danışarak bu parayı onlara iade ettim. Eğer hatalı olmasalar, alacağımın olduğunu bilmeseler, bana neden dava açacağım dediğim için para göndersinler? Onlar da biliyor bana borçlu olduklarını. Benim alacağım 92 Bin TL iken kendileri 21 Bin TL ödeyerek bu işten sıyrılmak istediler. Baktılar ki ben kabul etmiyorum, bana iftira atmaya çalıştılar. Eksik yapmışım gibi göstermeye çalıştılar. Asla böyle bir şey yok. Bu arada Elçin Hanım'ın bahçesinde yaptırdığı işlerden dolayı Beykoz Belediyesi kaçak diyerek mühürlemiş. Buna rağmen bana mühürlü yere kış bahçesi yaptırmaya kalktı. Belediye kararını bile tanımadılar. Ancak iftira atıyorlar paramı vermemek için. Diğer davalı oldukları Celal Bey'den önce alacak davası açmıştım. İkimize de iftira atıp, paramızı vermek istemiyorlar. Elçin Hanım'ın evinin bahçesine hakim, avukatlar ve bilirkişi gelerek inceleme yaptılar. O gün ben de oradaydım. Elçin Hanım, beni görünce hakim ve avukatların önünde üzerime saldırdı ve beni kovdu. Halbuki mahkeme kararıyla inceleme için gitmiştik.