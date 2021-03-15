Elçin Sangu kendini eve kapattı kimselerle görüşmüyor! Sebebi bakın ne
Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle oyunculuk dünyasına atılan Elçin Sangu aldığı karar herkesi şaşkına çevirdi.
2015 yılında yayınlanan “Kiralık Aşk” dizisiyle yıldızı parlayan Elçin Sangu, şimdilerde evinden çıkmıyor. En son Ezel Akay’ın “9 Kere Leyla” filminde rol alan Sangu, yeni bir projeye kadar kendini eve kapatmaya karar verdi.
Hem pandemi koşulları yüzünden hem de yüzünün eskimesini istemediğinden bu kararı alan güzel oyuncu, şu sıralar bol bol senaryo okuyor.
Sangu'nun henüz bir projeye evet demeyi düşünmediği iddia edildi.
Yıllardır üst üste dizi yapan ve sinema filmlerinde oynayan 35 yaşındaki oyuncu, bu sayede hem yurtiçi hem de yurtdışındaki hayran kitlesini genişletmiş, ancak çok da yorulmuştu.