Elbistan'da koridorlar sahipsiz cenaze dolu! 1500 sahipsiz cenaze defnedilmeyi bekliyor

KAHRAMANMARAŞ merkezli ikinci büyük depremin merkezi Elbistan'da büyük yıkım ve çok sayıda can kaybı yaşandı! Yüzlerce cenaze sahipsiz halde koridorlara serildi... İşte o yürek yakan görüntüler...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 şiddetindeki depremin ardından 7.6 şiddetindeki ikinci depremle yerle bir olan Elbistan'dan yürek yakan görüntüler gelmeye devam ediyor.

Elbistan'da birçok cenazenin gömülmeyi beklediği bildirildi. Bir koridora sıra sıra dizilen cenazelere ait görüntülerde kimi cenazenin battaniyeyle sarılı, kimisinin de ceset torbasında olduğu görüldü.

Cenazelerin, kimliği belirlenemeyen ve bir yakını çıkmayan vatandaşlara ait oldukları belirtiliyor. Görüntüleri çeken kişi, "Elbistan bitmiş, Elbistan sahipsiz, burada sahipsiz 1.500 cenaze var" dedi..