Elbistan festivalinde sahne alan Koray Avcı konser alanına bakın nasıl geldi! Herkes şoke oldu, hayranları bol bol fotoğraf çektirdi
Sesiyle, şarkılarıyla gönüllere taht kuran Koray Avcı önceki gün Kahramanmaraş'ta düzenlenen Elbistan festivalinde konser alanına atla geldi. 2.5 saat boyunca sevilen şarkılarını seslendiren Avcı, hayranlarının yoğun ilgisi üzerine bol bol fotoğraf çektirdi. İşte haberin detayları...
Hoş geldin şarkısıyla hafızalara kazınan, sahne performansıyla adından söz ettiren Koray Avcı Kahramanmaraş'ta düzenlenen Elbistan festivalinde sahne aldı. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konser alanına atla gelen Avcı 2.5 saat boyunca en sevilen şarkılarını seslendirdi...
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Aşık Mahzuni Şerif anısına düzenlenen Elbistan Festivali'nde konser veren Koray Avcı, sahneye at üstünde geldi.
2,5 saat boyunca şarkı söyleyen Avcı, bir ara sahneden inerek hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.
Elbistan Belediyesi'nin düzenlediği Elbistan Festivali'nin 4.gecesinde de müzik, dans ve eğlencenin doruk noktası yaşandı. Elbistan Festivali'nde sahne sırası ise gençlerin severek dinlediği Koray Avcı'nın oldu. Avcı, kendisini izlemeye gelenlerin arasından at üstünde geçerek sahneye geldi. Avcı'yı atın üstünde gören katılımcılar büyük sevgi gösterisinde bulundu.