Elbistan festivalinde sahne alan Koray Avcı konser alanına bakın nasıl geldi! Herkes şoke oldu, hayranları bol bol fotoğraf çektirdi

Elbistan Belediyesi'nin düzenlediği Elbistan Festivali'nin 4.gecesinde de müzik, dans ve eğlencenin doruk noktası yaşandı. Elbistan Festivali'nde sahne sırası ise gençlerin severek dinlediği Koray Avcı'nın oldu. Avcı, kendisini izlemeye gelenlerin arasından at üstünde geçerek sahneye geldi. Avcı'yı atın üstünde gören katılımcılar büyük sevgi gösterisinde bulundu.