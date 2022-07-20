Elbise ve etek kombiniyle canlı yayına çıkıyor! Müge Anlı bakın neden pantolon giymiyor? İşte sebebi...

Yıllardır yaptığı programla hafızalara kazınan, dobra tavrıyla gönüllere taht kuran, Türkiye'nin sevgisini kazanan gazeteci Müge Anlı geçtiğimiz haftalarda evleneceğini canlı yayında duyurmuş, Şinasi Yüzbaşıoğlu ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Özel hayatı sevenleri tarafından mercek altına alınan Anlı'nın senelerdir neden pantolon giymediği merak konusu oldu. Ünlü gazeteci neden pantolon giymediğini açıklayarak " Özel bir sebebi yok, kendime elbise yakıştırıyorum" dedi.