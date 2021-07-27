Elazığ'de bu kaşık olmadan hiçbir yere gitmiyor! 160 yıllık kaşığı görenler şaştı kaldı

"Bu kaşığın piyasada benzerleri vardır ama çok fazla kullanılmamıştır" diyen Özpürçüklü "Bu kaşığın özelliği dedemin babası yıllarca kullanmış ve dedeme kalmış, ondan babama kalmış. Ortalama 44 yıldır da babam kullanıyor" ifadelerini kullandı.