Elazığ'de bu kaşık olmadan hiçbir yere gitmiyor! 160 yıllık kaşığı görenler şaştı kaldı
ELAZIĞ'da yaklaşık 160 yıllık antika gümüş kaşık, 3 kuşak tarafından kullanılarak bugünlere kadar geldi.
Elazığ’da yaşayan Çetin Özpürçüklü, dedesinin babasından kalan 67 gram ağırlığındaki antika gümüş kaşığına gözü gibi bakıyor. Özpürçüklü, yemeklerde kullanılarak bugüne kadar gelen gümüş kaşığın son 44 yıldır babasında olduğunu belirtti.
Özpürçüklü, Adana’daki akrabalarının yanına gittiği zaman bile babasının valizine koyup beraber götürdüğünü dile getirdi.
Babasının kaşık olmadan hiçbir yere gitmediğini dile getiren Özpürçüklü, "Bu dedemin babasından yadigar kalma 160 yıllık bir kaşık. Kullanıla kullanıla bugüne kadar gelmiş." dedi.
"Bu kaşığın piyasada benzerleri vardır ama çok fazla kullanılmamıştır" diyen Özpürçüklü "Bu kaşığın özelliği dedemin babası yıllarca kullanmış ve dedeme kalmış, ondan babama kalmış. Ortalama 44 yıldır da babam kullanıyor" ifadelerini kullandı.