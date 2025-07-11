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Elazığ'dan LGS birincisi çıktı! Babası kamyon şoförü annesi ev hanımı...

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Elazığ'dan LGS birincisi çıktı! Babası kamyon şoförü annesi ev hanımı...

Elazığ'da yaşayan Yiğit Bulut, kamyon şoförü babası ve ev kadını annesinin desteğiyle Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan almayı başardı.

Elazığ'dan LGS birincisi çıktı! Babası kamyon şoförü annesi ev hanımı... - Resim: 1

İzzetpaşa Mahallesi'ndeki Şehit Önder Pınar Ortaokulundan mezun olan 14 yaşındaki Bulut, LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtladı.

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Elazığ'dan LGS birincisi çıktı! Babası kamyon şoförü annesi ev hanımı... - Resim: 2

UÇAK MÜHENDİSİ OLMAK İSTİYOR

Sonuçların açıklanmasıyla büyük sevinç yaşayan ve mutluluğunu ailesi ve öğretmenleriyle paylaşan Bulut'un hedefi uçak mühendisi olmak.

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Elazığ'dan LGS birincisi çıktı! Babası kamyon şoförü annesi ev hanımı... - Resim: 3

Kamyon şoförü babası Cihat, ev kadını annesi Remziye Bulut'un desteği, öğretmenlerinin de yönlendirmesiyle sınava hazırlanan Yiğit Bulut, AA muhabirine, uzun ve zorlu bir süreç geçirdiğini söyledi.

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Elazığ'dan LGS birincisi çıktı! Babası kamyon şoförü annesi ev hanımı... - Resim: 4

Bulut, "Bunun üstünden planlı ve istikrarlı bir şekilde çalışarak geldim. Soruların hepsini doğru cevaplayacağımı düşünüyordum. Konu tekrarı ve bu bilgileri çözdüğüm sorularla pekiştirdim. Okul müdürümüzün kuzeni uçak mühendisiydi, onu örnek aldım. Bu süreçte spor aktiviteleri de yaparak kendimi geliştirmeye çalıştım. Stres yapmadan çalışmaya devam ettim." dedi.

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