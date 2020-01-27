Elazığ'daki ölü sayısı son rakam kaç oldu AFAD açıkladı

ELAZIĞ depreminde ölü sayısı açıklandı. Elazığ depreminde şimdiye kadar 39 kişi yaşamını yitirdi, Deprem sonrası hastanelere başvuran 1.607 yaralıdan 1.516’sı taburcu edildi. İşte depremde ölenlerin isimleri...

AFAD tarafından yapılan açıklamada, ''Şimdiye kadar 45 kişinin enkazdan sağ kurtarılmıştır. Depremde 39 vatandaşımız hayatını kaybetmiş (Elazığ 35, Malatya 4), deprem sonrası hastanelere başvuran 1.607 vatandaşımızdan 1.516’sı taburcu edilmiştir.'' denildi.

Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altında kimse kalmadı

Ayrıca Sürsürü Mahallesi'nde enkazda kalan son 2 kişinin arandığı belirtilirken, Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki enkazda kimsenin kalmadığı öğrenildi.

Sürsürü mahallesinde 2 kişi enkaz altında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Mustafa Paşa Mahallesi'nde kurtarma çalışmalarının bittiğini Sürsürü Mahallesi'nde 2 kişinin enkaz altında olduğunu açıkladı.

Depremde hayatını kaybedenlerin isimleri

- Ayşe Civelek

- Muhammet Salih Civelek

– Miraç Dişli (12) (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

– Dilek Buğdaylı (24) (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

– Fatma Yıldız (30) (Elazığ/Sürsürü Mahallesi/Dilek Apartmanı)

– Doruk Abbas Yıldız (1.5 yaşında) (Elazığ/Sürsürü Mahallesi/Dilek Apartmanı)

– Gazel Say (33) (Malatya/Doğanyol)

– Yusuf Ali Say (5) (Malatya/Doğanyol)

Enkazdan yaralı olarak çıkarılanların isimleri

– Meriç Dişli (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

– Pınar Dişli (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

– Gülsüm İnce (Elazığ/Mustafapaşa Mahallesi/Kalay Apartmanı)

– Hatun Yamış (Elazığ/Mustafapaşa Mahallesi)

– Maviye Buğdaylı (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

– Rabia Göğdemir (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

Depremde kalp krizinden ölenlerin isimleri

– Mehmet Çetin (42) (Adıyaman/Gerger)

– Ramazan İnce (Kahramanmaraş/Dulkadiroğlu)