Elazığ’daki müthiş kanyonların dünya peşinde! Burada ağaçlar ters büyüyor
ELAZIĞ’da Keban ve Karakaya Barajı’nın bağlantısında bu yaz keşfedilen ve turizme kazandırılması için çalışmalar yürütülen Saklıkapı ve Kara Leylek kanyonlarına tekne ile ilk kapsamlı ziyaret gerçekleştirildi.
Keban ile Baskil ilçesi arasında Karakaya ile Keban Barajı'nın bağlantı kolu olan bölgede bu yıl yöre sakinlerinin Vali Çetin Oktay Kaldırım'a aktarmasıyla iki kanyon keşfedildi.
Vali Kaldırım'ın birkaç defa ziyaret ettiği kanyonlardan birine Saklıkapı, diğerine ise bölgede yaşayan Kara Leylek ismi verildi.
Bir süre önce getirilen gezi teknesiyle Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, ulusal ve yerel medyadan çok sayıda gazetecinin yer aldığı kafile kanyonları gezdi.
İlk önce milyonlarca yıl önce oluşan yaklaşık 5 kilometrelik Saklıkapı Kanyonu'nu gezen kafile, daha sonra nadir görülen kara leylekten ismini alan, ağaçların bile terse büyüdüğü önemli bir geçmişe sahip kanyona geçti. Yaklaşık 6 saatlik turda kafile, kanyonların güzelliğine hayran kaldı.