Elazığ'daki deprem sonrası ölü sayısı 38'e yükseldi

Şiddetli depremin yaşandığı Elazığ'dan kahreden haberler gelmeye davem ediyor. Bilanço günden güne ağırlaşıyor. Yaşamını yitirenlerin sayısı 38'e yükseldi. Yaralı sayısının 1607 olduğu duyuruldu.

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar toplam 38 kişi hayatını kaybetti, 1607 kişi hastanelere başvurdu. Depremin olduğu ilk andan itibaren 45 kişinin göçük altından sağ çıkarıldığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) saat 20.55'te Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıklamasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Sürsürü Mahallesi'ndeki binanın enkazında kaldığı belirtilen 9 kişiden 3'ünün, 38 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Sitesi'nin enkazında kaldığı belirtilen 6 kişiye ulaşmak için ekiplerin sürdürdüğü çalışmalarda saat 15.30 sıralarında 3 kişinin yeri tespit edildi. Ekipler, 3 kişiden 1'inin cansız bedenini enkazdan çıkardı. İsmi öğrenilemeyen kadının cansız bedeni otopsi için hastaneye götürüldü. Ekipler, yerlerini tespit ettikleri 2 kişinin cansız bedenini çıkardı. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 38 oldu.

Bakan Soylu: "Sürsürü mahallesinde 6 kişi enkaz altında"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı son açıklamada, "Bu saatte kadar 678 artçı deprem meydana geldi. Mustafa Paşa Mahallesi'nde arama faaliyetimiz bitti, tarama faaliyetimiz başladı. Sürsürü Mahallesi'nde 6 kişi enkaz altında, kurtarma çalışması sürüyor. (Yardım uyarısı) AFAD yönlendirme yapmadan, kimse kendi başına bölgeye bir şey göndermesin. Bölgeye şu ana kadar 10 binin üzerinde çadır sevk ettik. 6 bin 455 çadırın da kurulumunu hem Malatya hem de Elazığ'da sağladık. Malatya ve Elazığ'a çağrımdır. Kaymakamlıklarımız 24 saat açık. Vatandaşlarımız evlerine ne zaman dönebileceklerini soruyorlar. Hasarsız evleri hemen anlamak istiyoruz. Çalışmalar devam ediyor, kaymakamlıklarımız açık. Orada onların da müracaatlarını alacağız ve gerçekleştireceğiz. Aldığımız bütün müracaatlarda da aldığımız tespit sonuçlarını paylaşacağız. Evi sağlam olmayanı da önce geçici barınma yerlerinde, ondan sonra acil kira yardımını vereceğiz" dedi.

Sağlık Bakanı Koca: "Yoğun bakımda yatan hasta sayımız 13" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Hastanelerde tedavi gören yaralı sayısı 104. Elazığ'da yoğun bakımda yatan hasta sayımız 13 sayısına kadar düşmüş oldu. 39 saatlik zaman diliminde hem UMKE ekibimiz, hem 112 Acil ekibimiz sahada hizmet veriyor. Sahada olağanüstü başarılar ortaya koyduklarını hepimiz gördük. Bizim çalışanımız olan Emine Kuştepe'nin, Azize Çelik ile olan telefon konuşmasına hepimiz şahit olduk. Diyaloğu hepimizi duygulandırdı" açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum: "Acil yıkılması gereken 12 bina var"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da "Hasar tespit çalışmalarını süratle yürütüyoruz. Vatandaşlarımız kaymakamlıklara başvurup hasarlı binalarını bize bildirmelerini bekliyoruz. Hasar tespit çalışmalarını bu şekilde hızlandıracağız. Elazığ ve merkez ve Sivrice'de 31 yıkık bina tespit edildi. Acil yıkılması gereken 12 bina var. Mustafa Paşa'da bütün binalar hızlıca kontrol edilecek" şeklinde konuştu.