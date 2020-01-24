Elazığ'daki büyük deprem can kaybı yarattı mı? İlk açıklama

ELAZIĞ'daki büyük depreme ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan son dakika açıklamalar geliyor. Bakan Soylu Elazığ depreminde can kaybı olduğunu duyurdu.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk açıklama geldi. Bakan Soylu, "Dört kişi hayatını kaybetti. Elazığ Maden'de 4 - 5 katlı bina yıkıldı, içinde yaşayanlar vardı." ifadelerini kullandı.



Bakan Soylu açıklamasında, "İlk aldığımız bilgiler çerçevesinde Sivrice'de Doğanyol'da Pötürge'den bilgi almaya çalıştık. Doğanyol'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. İlk aldığımız bilgilerde özellikle Malatya Pötürge'de iki yaralı vardı. Ama şimdi yeni bir bilgi daha geldi. Toplam iki vatandaşımız hayatını Malatya'da, iki vatandaşımız da hayatını Elazığ'da kaybetmiş. Tüm ulaşan ihbarlarda 4 vatandaşımız deprem nedeniyle hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

Elazığ Belediye Başkanı da açıklama yaptı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile görüştüğünü belirterek, Twitter hesabından Şerifoğulları'nun "Şimdi Elazığ Belediye Başkanı ile görüştüm. Şimdilik korkulacak bir duyum almadık" dediğini aktardı.

Sivrice Belediye Başkanı: Yaralananlar var

Elazığ'daki 6.5 büyüklüğündeki deprem sonrası konuşan Sivrice Belediye Başkanı, "Çatlaklar var, çöken ev bilgisi gelmedi. Eşyaların üzerine düşmesi sonucu yaralananlar var" dedi.