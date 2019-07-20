Elazığ'da yeni keşif kara leylek kanyonu adı verildi yöre halkı ilk kez gördü

İş adamlarımız tur paketlerine koydukları zaman yeni bir alternatif olarak Elazığ ve bölge turizmine hitap edecektir. Buradaki formasyon yapı ve doğal formasyon olarak Kapadokya'yı da andırıyor. Burası doğal güzellikleri, tarihi yapısı ve doğal formasyonu ile değerlendirildiği zaman ABD’de de bulunan bir Reend kanyonundan bile fazlasını sunan bir yapısı var. Burayı keşfetmiş olduk, oy birliği ile ismini de Kara Leylek Kanyonu koyduk. İnşallah bu şekilde markalaşacak ve turizme çok büyük katkı verecektir" dedi.