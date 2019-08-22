Elazığ'da yaşlı adamın boğazından 10 Santimetrelik çivi çıkarıldı

Bunun üzerine hastayı acil olarak ameliyata aldıklarını aktaran Kılıç, “Uyguladığımız Rijit Bronskoskopi işlemi ile nefes borusundaki 10 santimetrelik çiviyi başarılı bir şekilde çıkardık.

Hastamızı ameliyat sonrası bir süre serviste takip ettikten sonra gün içerisinde şifa ile taburcu ettik. Nadir de olsa bu tarz durumlarla karşılaşıyoruz. Bu tür durumlarda hızlı müdahale etmek oldukça önemli. Trakeostomili hastaların bu şekilde yabancı cisimlerle soluk borusuna müdahale etmemeleri gerekiyor” diye konuştu.