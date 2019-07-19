Elazığ'da yaşayan 47 yaşındaki adam 14 yıl sonra ilk defa su içti

Gece ameliyata alındım ve sabah çıktım. Dünden beri su içmeye başladım. Hayatımda ki en büyük özlem su özlemiydi. Onu da şu anda gidermeye başladım. 27 yıl hastaydım. 13 yılı tedavi ile geçti 14 yıl ise diyaliz ile geçti. İnşallah bundan sonra böbreğimde bir sıkıntı olmaz ve ömür boyu bunu taşırım.