Elazığ'da yaşayan 47 yaşındaki adam 14 yıl sonra ilk defa su içti
ELAZIĞ 'da yaşayan 47 yaşındaki Mehmet Tozkoparan'ın 14 yıl önce böbrekleri tamamen iflas etti. Böbrek nakli ile sağlığına kavuşan Tozkoparan, 14 yıl sonra ilk defa su içti.
47 yaşındaki 2 çocuk babası Mehmet Tozkoparan'da 27 yıl önce böbrek rahatsızlığı ortaya çıktı. Yıllarca hastalıkla mücadele eden Tozkoparan, 14 yıl önce böbreklerinin tamamen iflas etmesi üzerine haftada 3 gün diyalize bağlanmak zorunda kaldı.
Fırat Üniversitesi Organ Nakli Merkezine başvuruda bulunan Tozkoparan, kendisine uygun böbreği beklemeye başladı. 14 yılın ardından beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın dokularının uyması üzerine başarılı bir operasyonla Tozkoparan’a nakil yapıldı. Nakille yüzü gülen Tozkoparan, 14 yıl sonra ilk defa su içti.
14 yıldır böbrek yetmezliği ile savaştığını belirten Mehmet Tozkoparan, “Bu yıllar içerisinde çok büyük zorluklar çektim. 14 yılın sonunda hocalarımızın telefonu ile bir umutla geldik. 3 hasta vardı. 3 hasta içerisinde benim değerlerim daha çok uygun bulundu.
Gece ameliyata alındım ve sabah çıktım. Dünden beri su içmeye başladım. Hayatımda ki en büyük özlem su özlemiydi. Onu da şu anda gidermeye başladım. 27 yıl hastaydım. 13 yılı tedavi ile geçti 14 yıl ise diyaliz ile geçti. İnşallah bundan sonra böbreğimde bir sıkıntı olmaz ve ömür boyu bunu taşırım.