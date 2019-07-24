Elazığ'da tarlasını sürerken buldu! 200 yıllık olduğu ortaya çıktı
ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde traktörüyle tarlasını süren bir çiftçinin pulluğuna takılan cismin, yapılan çalışmalar sonucu 200 yıllık tahıl tahıl ambarı olduğu belirlendi.
Baskil ilçesinin Akdemir köyüne bağlı İnanç mezrasında ilginç bir olay meydana geldi. Bir çiftçi, tarlasını sürerken pulluğuna takılan nesnenin ne olduğunu anlayamayınca Jandarma'ya haber verdi.
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Jandarma ekipleri tarlada bulunan nesnenin tahıl ambarı olduğunu değerlendirerek durumu Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müze Müdürlüğü'ne bildirildi.
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Tahıl ambarıymış: Arkeologlar tarafından yapılan kazı çalışmalarının ardından 200 yıllık olduğu tahmin edilen tahıl ambarı gün yüzüne çıkarıldı.
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Doğal buzdolabı: Alanda incelemede bulunan Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, tahıl ambarının 200 yıllık olduğu tahmin edildiğini belirterek, o dönemki şartlarda tahıl ambarlarının doğal buzdolabı olarak kullanıldığını söyledi.
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