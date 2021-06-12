Elazığ'da sürücüsüyle yanan aracın yanına bıraktı! Büyük itiraf: Bombaları ben patlattım

ELAZIĞ'da sürücünün de içinde bulunduğu bir otomobil yandı. Sürücü tüm çabalara rağmen hayatını kaybederken otomobilin yanında bulunan notta 4 ayrı bombalama olayı itirafının yer aldığı görüldü.

Abone ol

Olay öğle saatlerinde Elazığ merkeze bağlı Sarıçubuk Köyü yolu üzerinde meydana geldi. Aziz Atay (41) yönetimindeki 21 GD 766 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple yandı. Yol üzerinde yanan aracı fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, vücudunda büyük yanıklar oluşan Aziz Atay'ın yanısıra, yanan otomobilin yakınına bırakılmış notlar buldu.

4 bombalama itirafı!

Kalemle yazılan notta, "Hastane yolundaki bombayı patlatan benim. Kamera kayıtlarına bakarsanız, oradan geçtiğimi görürsünüz. Fünye elimin altındaydı. Bir can borcum var, öderim. Halı sahadakini de ben patlattım. Konutlar mevkiindeki bombayı da patlatan benim. Bir de aynı mıntıkadaki okul arkasındakini de” şeklinde itiraflar olduğu görüldü.

Sürücü hayatını kaybetti

Yangında vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşan Atay, olay yerine gelen ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Atay, yoğun bakıma kaldırılmasının ardından, ambulans helikopter ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Hastanesi'ne nakil edilirken, hava muhalefeti nedeniyle Elazığ'a geri getirildi. Bu kez Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Atay, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İngilizce öğretmeniymiş

41 yaşındaki Aziz Atay'ın, Diyarbakır'ın Dicle İlçesi Fatih Oratokulunda İngilizce öğretmenliği yaptığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.