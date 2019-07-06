Elazığ'da örnek gelin! Aynı evde hem annesine hem kaynanasına gözü gibi bakıyor
Elazığ'ın Keban ilçesinde kocasının desteği ile hem görme engelli annesine hemde yatalak durumdaki kayınvalidesine bakan 4 çocuk annesi Emine Can, herkese örnek oluyor.
Keban ilçesinde ikamet eden 4 çocuk annesi Emine Can(52), aynı çatı altında hem annesine hem kaynanasına bakıyor. 35 yıl önce evlenen ve yüzde 99 görme engelli annesini de yanına alarak İstanbul’a giden Can, 10 yıl önce kalçasını kıran ve yatalak kalan kayınvalidesi için tekrar memleketi Keban’a geldi.
10 yıldır büyük bir fedakarlıkla 84 yaşındaki görme engelli annesi Nahide Ertürk ve yatalak olan 85 yaşındaki kayınvalidesi Seher Can’a bakan gelin çevresindeki herkese örnek oluyor.
En büyük gayesinin kendilerinden sonraki nesillerin anne ve babalarına sahip çıkmaları olduğunu dile getiren Can, iki annesine de baktığı için kendisini daha çok mutlu hissettiğini söyledi.
Kızının ve damadının kendine baktığını belirten Nahide Ertürk, “Damadımdan ve kızımdan Allah razı olsun. Bana bakıyorlar. Çok güzel de bakıyorlar. İkisinin haklarını inkar edemem” dedi.