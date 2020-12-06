Elazığ'da memurluğu bırakıp bir ilki yaptı! Fiyatı dudak uçuklattı
ELAZIĞ'da memurluğu bırakıp, merak sardığı işte usta olan Selçuk Perdeci, 2,5 kilo bakır kullanarak yaptığı ürünle kazandığı para şaşırttı.
Elazığ'da çalıştığı kamu kurumundan 6 yıl önce istifa ederek merak sardığı tespih yapımında kendisini geliştirerek, kısa sürede ustalaşan 3 çocuk babası Selçuk Perdeci, geçimini buradan sağlamaya başladı.
Tespih yapımında alışılmışın dışında değişik yöntemler de kullanan Perdeci, bir arkadaşının önerisi ile bakırdan tespih yapmaya karar verdi.
15 gün boyunca tespihi yapmak için uğraşan Perdeci, 2,5 kilo bakır kullanarak 780 gram ağırlığında bir tespih yaptı.
Çalıştığı kamu kurumundan istifa ederek merak ve sevgi duyduğu tespihi ekmek kapısına dönüştürdüğünü ifade eden Perdeci, "Bir arkadaşım 'hiç bakır tespih yok. Bana yapar mısın?' dedi. Yaptığım araştırmada dünyada hiç yapılmadığını gördüm." dedi.