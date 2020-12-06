Elazığ'da memurluğu bırakıp bir ilki yaptı! Fiyatı dudak uçuklattı

Çalıştığı kamu kurumundan istifa ederek merak ve sevgi duyduğu tespihi ekmek kapısına dönüştürdüğünü ifade eden Perdeci, "Bir arkadaşım 'hiç bakır tespih yok. Bana yapar mısın?' dedi. Yaptığım araştırmada dünyada hiç yapılmadığını gördüm." dedi.