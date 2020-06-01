Elazığ'da köylü bahçeye kazma vurdu ummadığı bir doğal hazine buldu

Elazığ’da bir köyde gerekli izinler alındıktan sonra sulama suyu için sondaj vuruldu, ancak tuzlu ve maden suyu tadında suya ulaşıldı. Sahibi ve köy sakinlerini şaşkına çeviren suyun çok kuvvetli olması nedeniyle boru indirilemeyen sondaj yeri direkle kapatıldı ancak su bu kez de farklı yerlerden taşarak diğer bahçelere zarar vermeye başladı.