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Elazığ'da kimse bilmiyor süt için aldı sürü sahibi oldu keçiler çift çift kuzuluyor

Elazığ'da kimse bilmiyor süt için aldı sürü sahibi oldu keçiler çift çift kuzuluyor

ELAZIĞ'da evlerinin süt ihtiyacı için keçi alan genç, sürü sahibi oldu. Keçiler sürekli ikiz oğlak vermeye başlayınca hayvan sayısı bir anda onlara ulaştı.

Elazığ'da kimse bilmiyor süt için aldı sürü sahibi oldu keçiler çift çift kuzuluyor

Merkeze bağlı Munzuroğlu mezrasında ikamet eden Fatih Mehmet Turgut (35), evin süt ihtiyacını karşılamak için 2 yıl önce süt verimi ile meşhur olan Halep keçilerinden bir çift aldı.

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Elazığ'da kimse bilmiyor süt için aldı sürü sahibi oldu keçiler çift çift kuzuluyor

 Keçilerin günlük 4,5 litre süt verdiğini ve ikiz kuzuladığını gören Turgut, 5 çift keçi daha aldı. 

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Elazığ'da kimse bilmiyor süt için aldı sürü sahibi oldu keçiler çift çift kuzuluyor

 Keçilerle hobi olarak ilgilenen Turgut, her 8 ayda çift kuzu almasıyla 80 hayvanlık bir sürü sahibi oldu. 

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Elazığ'da kimse bilmiyor süt için aldı sürü sahibi oldu keçiler çift çift kuzuluyor

Tüm zamanını keçilerle geçiren Turgut, sürüyü büyüterek ticari kazanç elde etmeyi kendine hedef koydu.

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