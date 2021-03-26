Elazığ'da kimse bilmiyor süt için aldı sürü sahibi oldu keçiler çift çift kuzuluyor
ELAZIĞ'da evlerinin süt ihtiyacı için keçi alan genç, sürü sahibi oldu. Keçiler sürekli ikiz oğlak vermeye başlayınca hayvan sayısı bir anda onlara ulaştı.
Merkeze bağlı Munzuroğlu mezrasında ikamet eden Fatih Mehmet Turgut (35), evin süt ihtiyacını karşılamak için 2 yıl önce süt verimi ile meşhur olan Halep keçilerinden bir çift aldı.
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Keçilerin günlük 4,5 litre süt verdiğini ve ikiz kuzuladığını gören Turgut, 5 çift keçi daha aldı.
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Keçilerle hobi olarak ilgilenen Turgut, her 8 ayda çift kuzu almasıyla 80 hayvanlık bir sürü sahibi oldu.
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Tüm zamanını keçilerle geçiren Turgut, sürüyü büyüterek ticari kazanç elde etmeyi kendine hedef koydu.
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