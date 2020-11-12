Elazığ'da görenler hayran kaldı! 50 yaşında 350 bin liraya bile satmadı
ELAZIĞ’da klasik araba tutkunu Halis Yüksel, 50 yıllık gözü gibi baktığı otomobilini 350 bin TL verilmesine rağmen satmadı.
Kentte esnaflık yapan Halis Yüksel, 2015 yılında İstanbul’dan 22 bin 500 dolara 1970 model “Chevrolet” marka klasik bir otomobil aldı. Sadece hafta sonları otomobili ile gezen ve 8 aydır da garajda bekleten Yüksel'in aracına 350 bin TL verdiler ama satmadı.
Aracını 400 bin TL'nin altında satmayacağını aktaran Yüksel, özenli bakımını yaptığını aktardı.
Arabanın teknik özellikleri hakkında bilgi veren Halis Yüksel, “Bu arabayı, 2015 yılının Ocak ayında aldım. 22 bin 500 dolara aldım ama kur böyle değildi, 2,8 liraydı. O zamandan beri araba ben de, çok büyük bir masrafı olmadı." diye konuştu.
Aracını her zaman kullanmadığını belirten Yüksel "Sadece kaportasında ve boyasında eksik gördüğümüz yerlerinde restorasyon oldu. Genelde hafta sonları ya da güzel gezme havası olduğu zaman arabayı çıkarıp kullanıyoruz. Onun dışında genelde hep garajda." dedi.