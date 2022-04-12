Elazığ'da gören telefona kaydediyor 'Müslüm Gürses' ile fotoğraf çekmek için yarışa girdiler

Müslüm Gürses ile tanışma anını anlatan Baki Çiçek, "1996 yılında Mahmut Bey yolunda bir gazino vardı, ben de orada çıkıyordum sahneye. Ben saat 12.00’da bitiriyordum programı Müslüm Gürses de 12.00’da programa başlıyordu. Geliyordum onun sahnesinin karşısında oturuyordum o da durup izliyordu beni.