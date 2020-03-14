Elazığ'da evin mahzeninde 3 küp bulundu yetkililer apar topar götürdü

Tahıl küpü çıktı

Yürekkaya köyüne gelen Elazığ Müze Müdürü Ziya Kılınç'la birlikte uzman ve arkeologlar, yaptıkları incelemede küplerin yaklaşık 700 yıllık olduğunu ve o dönemde 'tahıl küpü' olarak kullanıldığını belirledi.