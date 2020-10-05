Elazığ'da Efe bebeğin dünyanın en pahalı tedavisine ihtiyacı var! Kalbi 3 defa durdu

3 defa kalbi durdu: Anne Meltem Çeçen, “Bebeğim, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 (kas hastası) hastası. Hastalığı 3 aylıkken başladı. MR çektirdik ve sonrasında kemik hastalığının olduğunu ve vücudunun çalışmadığını öğrendik. Ondan sonra hastaneye yatırdılar, emme refleksinin olduğunu söyleyip üç aylıkken NG (beslenme tüpü) takıldı. NG’den sonra bebeğim hastaneye yatırıldı çünkü nefes almakta zorlanıyordu. Üç aylıkken bebeğimi hastaneye yatırdık ve bebeğimin 3 defa kalbi durdu. Oksijen beyine gitmediği için gözleri biraz hasar gördü." dedi.