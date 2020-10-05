Elazığ'da Efe bebeğin dünyanın en pahalı tedavisine ihtiyacı var! Kalbi 3 defa durdu
ELAZIĞ’da 1 yaşına girecek olan Yiğit Efe, 3 aylıkken ortaya çıkan kas hastalığı olarak bilinen SMA Tip1 ile cihaza bağlı olarak yaşam mücadelesi veriyor.
Merkeze bağlı Yurtbaşı Beldesinde yaşayan Yasin ile Meltem Çeçen çiftinin geçtiğimiz 21 Ekim'de dünyaya gelen ikinci çocukları Yiğit Efe bebeğe, 3 aylıkken Spinal Musküler Atrofi (SMA Tip1) hastalığı teşhisi konuldu. 3 aylıkken 3 defa kalbi durup tekrar çalıştırılan Yiğit Efe, entübe olmasının ardından boğazına nefes alabilmesi için delik açıldı, aspire cihazına bağlı olarak yaşamaya başladı.
1 yaşına girecek olan ve her geçen gün kasları eriyen Yiğit Efe bebeğin sağlığına kavuşabilmesi için, ABD'de sadece 2 yaş altındaki çocuklara, Avrupa’da ise 4 yaş altındaki çocuklara uygulanan ve dünyada en pahalı tedavi olarak bilinen ‘gen’ tedavisinin uygulanması gerekiyor.
Destek bekliyorlar: Efe için süre kısalırken, Çeçen ailesi, 2 milyon 200 bin dolara mal olan tedavinin yapılabilmesi için global bağış sitesi olan ’GoFundMe’ üzerinden yardım kampanyası başlattı.Aile, ilgililer ve herkesin kendilerine destek olmasını istedi.
3 defa kalbi durdu: Anne Meltem Çeçen, “Bebeğim, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 (kas hastası) hastası. Hastalığı 3 aylıkken başladı. MR çektirdik ve sonrasında kemik hastalığının olduğunu ve vücudunun çalışmadığını öğrendik. Ondan sonra hastaneye yatırdılar, emme refleksinin olduğunu söyleyip üç aylıkken NG (beslenme tüpü) takıldı. NG’den sonra bebeğim hastaneye yatırıldı çünkü nefes almakta zorlanıyordu. Üç aylıkken bebeğimi hastaneye yatırdık ve bebeğimin 3 defa kalbi durdu. Oksijen beyine gitmediği için gözleri biraz hasar gördü." dedi.