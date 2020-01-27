Elazığ'da duygulandıran olay! Asker üşüyen depremzedeye kendi çorabını verdi

Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8’lik deprem, kent merkezlerinin yanı sıra köyleri de vurdu.Hasarın büyük olduğu köylerden biri Elazığ’a bağlı Çevrimtaş köyü. Kış aylarında hayvancılıkla uğraşan 10 ailenin yaşadığı köyde, bütün evler ve ahırlar yıkıldı. Deprem ile birlikte haritadan silinen köyde, onlarca hayvan da telef oldu.