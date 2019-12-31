Elazığ'da bir kişi ikinci kattan taksinin üzerine düştü

ELAZIĞ merkeze bağlı Yeni Mahalle Beyazıt sokakta meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, bir fotoğrafçının reklam tabelasını asmak için yurt binasına çıkan Ahmet E. (35), ikinci kattan dengesini kaybederek altta bulunan ticari taksinin üzerine düştü.