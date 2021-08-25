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Elazığ'da bir ilke imza attı 'yetişmez' denileni yaptı! Kilosu 40 TL ABD Avrupa'ya ihraç edilecek

İhlas Haber Ajansı
Elazığ'da bir ilke imza attı 'yetişmez' denileni yaptı! Kilosu 40 TL ABD Avrupa'ya ihraç edilecek

ELAZIĞ'da ‘Mehmetçik' lakabıyla tanınan 66 yaşındaki Mehmet Hanifi Türkay, kentte yetişmez denileni üreterek bir ilke imza attı.

Elazığ'da bir ilke imza attı 'yetişmez' denileni yaptı! Kilosu 40 TL ABD Avrupa'ya ihraç edilecek

Elazığ merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gümüşbağlar köyünde ikamet eden 4 çocuk 9 torun sahibi Mehmet Hanifi Türkay, Elazığ'da bir ilke imza attı. 

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Elazığ'da bir ilke imza attı 'yetişmez' denileni yaptı! Kilosu 40 TL ABD Avrupa'ya ihraç edilecek

Sanayide yedek parça üzerine 35 yıldır esnaflık yapan ve çevredekilerin 'Mehmetçik' lakabıyla tanıdığı Türkay, 26 yıl önce hobi olarak fıstık yetiştirmeye başladı. 

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Elazığ'da bir ilke imza attı 'yetişmez' denileni yaptı! Kilosu 40 TL ABD Avrupa'ya ihraç edilecek

O dönemlerde Gaziantep'ten aldığı destekle menengiç ağaçlarına yaptırdığı aşı ile üretime başlayan Türkay, şu anda 32 dönüm arazi üzerine 2 bin ağaçla fıstık üretimi yapıyor.

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Elazığ'da bir ilke imza attı 'yetişmez' denileni yaptı! Kilosu 40 TL ABD Avrupa'ya ihraç edilecek

Elazığ'da bir ilki başararak rengi ve aromasıyla, kaliteli ve lezzetli ürünler elde eden Türkay, fıstığın başkenti olan Gaziantep'teki fıstık ihracatçılarının da ilgisini çekti. 

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