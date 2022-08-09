Elazığ'da 'beynimde çip var' dedi ortalığı karıştırdı! Amerika ve Erdoğan...
ELAZIĞ'da, 'beynine çip yerleştirildiğini' öne süren bir kişi, doktora odasında saldırdı. Saldırganın silah çekeceğini fark eden doktor ile saldırgan arasında 15 dakika boğuşma yaşandı. Silahı saldırganın elinden alarak kendini kurtaran doktor konuştu.
Olay, Elazığ’da bulunan özel Mediline Hastanesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, nöroloji uzmanı Dr. Oktay Kapan'ın daha önce hastası olduğu öğrenilen Serhan D. (mavili), yeniden tedavi amaçlı hastaneye geldi.
Tedavi için odaya giren Serhan D., Uzm. Dr. Kapan'a daha önceden geldiğinde beyninin içinde bir çipin olduğunu ve onun çıkartılmasını istediğini belirtti.
Beyninde herhangi bir şeyin olmadığını kabul etmeyen ve beyninde çip olduğunu ısrarla vurgulayan Serhan D., Uzm. Dr. Kapan'ı tehdit ederek, "Eğer beynimdeki çipi çıkartmazsanız belimdeki silahta bulunan mermileri ağzına boşatırım" deyip hocayı tehdit etti.
Şizofreni hastası iddiası
Tehdidin ardından hocayla kavgaya tutuşan şahıs, güvenlikçiler tarafından etkisiz hale getirildi. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, doktora saldıran vatandaşı yakalayarak karakola götürdü. Şahsın şizofreni hastası olduğu iddia edildi.