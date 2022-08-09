Elazığ'da 'beynimde çip var' dedi ortalığı karıştırdı! Amerika ve Erdoğan...

Beyninde herhangi bir şeyin olmadığını kabul etmeyen ve beyninde çip olduğunu ısrarla vurgulayan Serhan D., Uzm. Dr. Kapan'ı tehdit ederek, "Eğer beynimdeki çipi çıkartmazsanız belimdeki silahta bulunan mermileri ağzına boşatırım" deyip hocayı tehdit etti.