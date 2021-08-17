Elazığ'da baraj suları 150 metre çekildi! Ortaya çıkanları görenleri şaşırttı
ELAZIĞ’da bir köyde baraj sularının 150 metre çekilmesiyle birlikte ortaya çıkanlar görenleri şaşırttı.
Elazığ’ın Baskil ilçesine bağlı Kumlutarla köyünde, yıllar önce baraj suları altında kalan mezarlar, suların çekilmesiyle birlikte gün yüzüne çıktı.
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1987 yılında yapılan Karakaya Barajı, bu sene yağışların az olması nedeniyle yaklaşık 150 metre çekildi.
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Baraja sıfır, eski adı Adaf olan köyde, yaklaşık 700 yıllık olduğu iddia edilen tarihi mezarlıklar gün yüzüne çıktı.
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Tarihi mezarlar drone ile havadan görüntülendi.
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