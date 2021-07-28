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Elazığ'da 60 bin lira harcayıp otobüsünü karavana çevirdi! Gören şaştı kaldı

İhlas Haber Ajansı
Elazığ'da 60 bin lira harcayıp otobüsünü karavana çevirdi! Gören şaştı kaldı

ELAZIĞ'da yaşayan Halis Yıldız, atıl durumdaki otobüsü işlerinden arta kalan zaman içerisinde 60 bin lira harcayarak lüks karavana çevirdi.

Elazığ'da 60 bin lira harcayıp otobüsünü karavana çevirdi! Gören şaştı kaldı

Elazığ’da araç tamir, alım satım işleriyle uğraşan Halis Yıldız, iş yerinin önünde atıl halde bulunan otobüsü, pandemiden önce karavana dönüştürmeye karar verdi. Otobüsün iç dizaynı için 60 bin lira harcayan Yıldız, atıl durumda olan otobüsü lüks karavana çevirdi. 

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Elazığ'da 60 bin lira harcayıp otobüsünü karavana çevirdi! Gören şaştı kaldı

Zevk için böyle bir çalışma yaptığını belirten Yıldız, pandemi dönemiyle birlikte karavan satışlarının patladığını ve isteyen herkese karavan yapabilecek potansiyele sahip olduklarını söyledi.

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Elazığ'da 60 bin lira harcayıp otobüsünü karavana çevirdi! Gören şaştı kaldı

Yıldız, hobi olarak yaptığı karavana pandemi ile birlikte talebin artacağına inandığını dile getirdi.

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Elazığ'da 60 bin lira harcayıp otobüsünü karavana çevirdi! Gören şaştı kaldı

 Yıldız, "Tamamıyla bu işe soyunduk. Bunun gibi üç tane oldu. Bu kültürü biraza aşılamak zor, bu şehirde bu işleri biraz geliştirmek lazım. Talep olarak, büyük bir patlama bekliyorum." diye konuştu.

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