Elazığ'da 2 kişi park halindeki araçta ölü bulundu! Cesetler Halil ve Rukiye'ye ait
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Elazığ'da bir kamyonette biri kadın 2 kişi ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 41. kilometresindeki Hazar Gölü kıyısındaki bir kamyonette hareketsiz duran 2 kişinin olduğunu görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Ekipler silahla vurulan 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cesetlerin kimlik tespiti yapıldı.
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Cesetlerin Halil Ç. (29) ve Rukiye Y'ye (29) ait olduğu belirlendi.
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Rukiye Y. için ailesi tarafından dün kayıp ihbarında bulunulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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