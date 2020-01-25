Elazığ depremi ünlü isimleri de sarstı! 'Üzüntüden gözümü kırpamadım'
ELAZIĞ'ı sarsan 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin ünlü isimler sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getiren paylaşımlar yaptı.
Elazığ Sivrice'de saat 20.55'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6,8'lik depremde Elazığ'da 16, Malatya'da 4 kişi hayatını kaybetti, 1015 kişi yaralandı. Deprem sonrası büyüklükleri 2.7 ile 5.4 arasında değişen 228 artçı deprem kaydedildiği bildirildi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir." denildi. Bakan Murat Kurum, Elazığ'da 5 Malatya'da 25 binanın yıkıldığını belirtti.
Tarkan
Elazığ'da olan ve başka kentlerimizde de hissedilen depremden dolayı vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun. Daha fazla acı haber almadan atlatmamızı umuyorum. Dualarımız milletimizle, ülkemle...
Acun Ilıcalı
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Dualarımız sizinle…